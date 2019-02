Forsker: Svært at få Nordkorea til at afvikle atomprogram

Efter et historisk topmøde mellem Donald Trump og Kim Jong-un i juni sidste år, har de to statsledere igen trykket hånd onsdag, hvor de mødes i Hanoi i Vietnam.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har forud for topmødet flere gange opfordret den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, til at droppe sit atomprogram.

- Vietnam blomstrer som få andre steder på Jorden. Det ville blive det samme i Nordkorea - og meget hurtigt - hvis det ville atomnedruste, lød det fra Trump onsdag morgen på Twitter.

Andreas Bøje Forsby, forsker ved Nordisk Institut for Asienstudier på Københavns Universitet, mener dog, at det vil være svært for USA at få afviklet Nordkoreas atomvåben.

Han peger på, at de amerikanske efterretningstjenester for nylig briefede Kongressen om, at det er usandsynligt, at Nordkorea for alvor vil gennemføre en atomnedrustning.

- Vi skal nok ikke have alt for store forventninger til det igangværende topmøde, hvis succeskriteriet er at få afviklet Nordkoreas atomvåben, siger forskeren.

Han tilføjer, at Trump-administrationen oprindeligt krævede en komplet, irreversibel (uafvendelig og som ikke kan ændres) kontrollerbar atomnedrustning af Nordkorea.

- Og selv om Trump udadtil virker optimistisk, er der efterhånden ved at indsnige sig en erkendelse af, at det oprindelige mål er urealistisk. Nordkorea er en de facto atomvåbenmagt, som næppe kan lokkes eller tvinges til at opgive deres atomvåben, siger Andreas Bøje Forsby.

Han peger på, at den vigtigste udfordring under alle omstændigheder vil være at få amerikanske eller måske uafhængige inspektører ind og kontrollere, hvad Nordkorea har udviklet af kapaciteter.

- Det bliver ikke let og kræver i sig selv væsentlige indrømmelser fra amerikansk side såsom markante lettelser af sanktionerne eller måske endda en fredsaftale, siger han.

Onsdagens møde mellem Trump og Kim er af selskabelig karakter med en middag. Torsdag skal Trump og Kim Jong-un igen mødes og holde officielle møder. Og her er atomvåben på programmet.

Nordkoreas atomvåben skal først og fremmest ses som en sikkerhedsgaranti for Kim Jong-uns styre. Det forklarer Andreas Bøje Forsby.

- Nordkorea har ikke nogen som helst interesse i at bruge disse våben offensivt. I virkeligheden er det meget mere vigtigt at få styr på deres atomvåbenteknologi fremadrettet.

- Det er mindst lige så vigtigt at undgå, at de kunne finde på at eksportere deres knowhow og deres teknologi til andre stater, som vi ikke ønsker også skal have atomvåben, siger han.