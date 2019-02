Forsker: Sikkerhedskonference viser en splittet verden

Det er ikke tilfældigt, at fremmødet ved den årlige sikkerhedskonference i München i år er rekordstort.

Det er 55. gang, at ministre, embedsfolk, erhvervsledere og organisationer stimler sammen i Bayerns hovedstad for at diskutere verdens sikkerhed.

Men ifølge seniorforsker hos Diis Flemming Splidsboel Hansen har konferencen ændret karakter inden for de seneste 12 år.

- Den er i stigende grad blevet en platform for de skarpe udmeldinger og politiske formuleringer.

- Det er blevet mere attraktivt for politikere at deltage, både for at blive set, men også for at styrke deres netværk, siger han.

Fra dansk side deltager både forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i år.

I takt med at den vestlige verdensorden med USA i front er blevet udfordret igen og igen siden slutningen af 00'erne af lande som Kina og Rusland, er konferencens betydning vokset mærkbart.

- Der står rigtig meget på spil, og der er i disse år en hel del, der er kastet op i luften.

- Der er selvfølgelig mange, der har en holdning til den verdensorden, der er, og vil forsøge at præge den, der kommer i fremtiden, siger Splidsboel Hansen.

Titlen på den officielle rapport, som udgives forud før sikkerhedskonferencen, hedder "Det store puslespil: Hvem vil samle brikkerne?".

USA's vicepræsident, Mike Pence, og den tyske kansler, Angela Merkel, var begge på talerstolen lørdag, hvorfra de gav hver deres bud på det spørgsmål.

- (Puslespillet, red.) kan kun blive løst via samarbejde, sagde Merkel og henviste flere gange til bredt internationalt samarbejde om alt fra sikkerhed til klima.

Mike Pences tale var anderledes skarp og aggressiv:

- Vesten vil aldrig blive knækket, vores værdier vil sejre, sagde han i en tale, hvor omdrejningspunktet var Mellemøsten.

Vicepræsidenten beskyldte Iran for at støtte et "nyt Holocaust" og understregede, at USA ville jage IS-krigere i Syrien og Irak, eller "hvor end de viser deres grusomme hoveder".

Konferencen har i Flemming Splidsboels øjne bevæget sig i den skarpere retning siden Ruslands præsident, Vladimir Putin, ved konferencen i 2007 brød med den "hyggeagtige stemning", der hidtil havde præget konferencen.

- Han annoncerede, at man ikke længere ville finde sig i den verdensorden, som blev etableret med afslutningen af den kolde krig, og at Rusland nu aktivt ville modgå den, siger Splidsboel.