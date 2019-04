Israels premierminister fisker efter stemmer med løfte om at annektere bosættelser, mener Diis' Helle Malmvig.

Det er et stort, men ikke særligt overraskende skridt, at Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, har meldt ud, at han vil annektere bosættelser på den besatte Vestbred, hvis han bliver genvalgt.

Det vurderer Helle Malmvig, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis). Her forsker hun i international politik og sikkerhed i Mellemøsten.

- Det er midt under en valgkamp, hvor Netanyahu måske er en smule usikker på, om han bliver genvalgt. Så han fisker efter stemmer fra højrefløjen, siger hun.

Og udmeldingen går imod den officielle politik, som siger, at det er noget, der skal forhandles mellem Israel og Palæstina.

- Han sætter alt, der kan ligge i en kommende fredsproces, fuldstændig til side. Det kan være det sidste søm i kisten for mulighederne for en tostatsløsning, siger Helle Malmvig.

USA ventes at fremlægge et forslag til en fredsplan efter det israelske valg, som finder sted på tirsdag.

Netanyahus primære modstander ved valget, Benny Gantz, kalder ifølge nyhedsbureauet Reuters premierministerens udmelding for et "uansvarligt" forsøg på at få flere stemmer.

Ifølge Netanyahu vil Israel trække sig fra fredsforhandlinger, hvis der kommer krav om flytning af bosættelser.

Og det er svært at forestille sig, at USA's præsident, Donald Trump, vil tale imod Netanyahus planer, vurderer Helle Malmvig. Hun understreger imidlertid, at man aldrig helt ved, hvad man kan forvente fra Trump.

Bosættelser opført i de områder, som Israel har holdt besat siden Seksdageskrigen i 1967, er ulovlige ifølge det internationale samfund.

Opførelsen af nye bosættelser opfattes som en hindring for fred.

Over 400.000 israelere bor i bosættelser på Vestbredden. Yderligere 200.000 bor i bosættelser i det besatte Østjerusalem.