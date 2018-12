Forsker: Klimamøde en politisk succes men langt fra nok

På det store klimamøde COP24 i Polen blev verdens lande enige om, hvordan arbejdet mod klimaforandringer skal foregå i praksis. Mens det er fint, så er der behov for langt større ambitioner.

Det siger Sebastian Mernild, klimaforsker og administrerende direktør for Nansen Centret i Bergen i Norge, om aftalen, hvis ambitionen er at holde temperaturstigningerne til under to grader.

- Politisk er det en succes. Landene har nu fundet fodslag for en køreplan for, hvordan man arbejder for at begrænse temperaturstigningerne.

- Men det, man er blevet enige om, er ikke tilstrækkeligt for at holde temperaturstigningerne til under to grader. Faktisk vil man lande et sted mellem 3-4 graders stigning i 2100, siger Sebastian Mernild.

Han er samtidig hovedforfatter på den næste store klimarapport fra FN's Klimapanel IPCC og har arbejdet på de tidligere.

Konklusionerne er meget klare, og derfor finder forskeren det frustrerende, at den politiske indsats ikke er mere ambitiøs. Blandt andet har flere lande - der iblandt USA - ikke villet officielt anerkende forskernes resultater.

- Vi har gang på gang fremlagt dokumentation for, hvordan klimaet forandrer sig og temperaturen stiger.

- Vi ved, hvor hurtigt det går, og hvilke store forandringer, der sker. Derfor er det dybt frustrerende, at vi ikke ser samme forståelse blandt politikerne for, hvor alvorligt det er, siger Sebastian Mernild.

For allerede ved en temperaturstigning på to grader i forhold til før den industrielle revolution i det 19. århundrede vil konsekvenserne være enorme.

- Selv hvis vi lykkes med at holde temperaturstigningen på to grader, så vil 99 procent af koralrevene forsvinde, havene vil være en halv meter højere og iskapperne vil være ude af balance.

- Men det er jo desværre ikke kun to grader, vi snakker om. Det er 3-4 grader. Så det vil være en helt anden verden, vores børn og børnebøn vil leve i, siger han.

Og mens han anerkender, at det er svære forhandlinger landene imellem og mange interesser er på spil, så er der ikke andet alternativ.

- Det undrer mig, at der ikke er en større politisk interesse for at minimere dette her, siger Sebastian Mernild og afslutter:

- For hvad er det, der skal redde os? Hvordan mindsker vi vores CO2-udledning? Skal vi bare læne os tilbage og håbe på, at der kommer en teknologisk løsning, der kan trække CO2 ud af atmosfæren?

- Der er ikke nogen løsning lige for nærværende. Men typisk skal der ske en katastrofe, inden vi kommer ud af starthullerne. Og vi har åbenbart ikke set nok endnu. Men det vil vi komme til.