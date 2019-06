To tankskibe er evakueret, efter at de torsdag tilsyneladende er blevet angrebet i Omanbugten. Ruten er et trafikalt knudepunkt, og det er ikke første gang, at trafik i bugten er blevet angrebet.

Det giver panderynker i Danske Rederier, der repræsenterer de danske shippingselskaber.

Det fortæller Asbjørn Overgaard Christiansen, der er fungerende direktør for Sikkerhed, Miljø og Maritim Forskning.

- Morgenens hændelser i Omanbugten giver fornyet bekymring om sikkerhedssituationen i området, da det kun er en måned siden, vi så fire angreb ud for Fujairah, siger han.

- Det er en alvorlig situation. Der er danske rederier, der er aktive i området.

Et af de to skibe, der er evakueret, er det norskejede "Front Altair". Det er ejet af norske Frontline og står ifølge billeder fra området i flammer.

Det norske Sjøfartsdirektoratet har opfordret norske skibe i regionen til at være varsomme og holde afstand til iransk farvand.

Også Danske Rederier holder et vågent øje med, om de skal ændre deres anbefalinger for danskejede skibe i området.

- Det er kommercielle handelsskibe, som bare udfører deres forretning og fragter primært olie frem og tilbage. De skal ikke udsætte for den slags fare, siger Asbjørn Overgaard Christiansen.

- Det er meget svært at beskytte sig imod, hvad der nærmest kan karakteriseres som krigshandlinger.

- Vi er i tæt dialog med myndighederne om situationen.

Det betyder ifølge Asbjørn Overgaard Christiansen, at man må søge information hos myndighederne i området.

- Man orienterer sig imod de lokale myndigheder. Og så orienterer man sig imod de internationalt allierede, som vi samarbejder med. Det er anført af det amerikanske forsvar, som er i området, siger han.