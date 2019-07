Formandskandidat von der Leyen vil kæmpe for mindsteløn i EU

Bliver hun formand for EU-Kommissionen, vil von der Leyen, modsat partifælle, kæmpe for mindsteløn i EU.

Står det til Ursula von der Leyen, som EU-landene har udpeget som kandidat til den magtfulde formandspost i EU-Kommissionen, skal der indføres mindsteløn i EU.

- Hvis en person arbejder fuld tid på sit arbejde, bør det arbejde betale for hans eller hendes tilværelse. Derfor vil jeg kæmpe for en mindsteløn i alle EU-lande, siger von der Leyen på et pressemøde i Bruxelles.

Med udmeldingen, som kommer efter møder med lederne fra EU's politiske grupper, går hun på kant med sin konservative kollega Manfred Weber, der også var kandidat til posten som kommissionsformand.

Weber, der var spidskandidat for EU-Parlamentets største gruppe, konservative EPP, blev dog vraget, da EU's stats- og regeringschefer i sidste uge forhandlede fordelingen af EU-topposter på plads.

Til flere tv-debatter op til EP-valget i maj udtalte Weber sig direkte imod indførelsen af en mindsteløn i EU. Han mente, at der i stedet var behov for flere "job".

Hans landsfælle von der Leyen, der blev udpeget i stedet, er Tysklands nuværende forsvarsminister.

Et flertal i EU-Parlamentet skal godkende hende som formand for EU-Kommissionen.

Afstemningen vil efter planen falde til parlamentets næste samling 15. til 18. juli.