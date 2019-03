Formand vælger otte forslag til usædvanlig britisk afstemning

Det britiske parlament skal onsdag aften tage stilling til en række forslag, der handler om alt mellem en aflysning af brexit og alternativer til premierminister Theresa Mays aftale.

Parlamentets formand, John Bercow, har onsdag eftermiddag udvalgt de i alt otte forslag, som der skal stemmes om.

Kort forinden godkendte de britiske parlamentarikere den ret usædvanlige type afstemning, der skal finde sted.

Afstemningerne bliver gennemført uden om regeringen.

Det markerer endnu en dramatisk drejning i den efterhånden langstrakte fortælling om briternes farvel til EU.

Der er tale om en såkaldt vejledende afstemning. Theresa May er altså på ingen måde tvunget til at følge resultaterne. Men de kan lægge endnu mere pres på hende, hvis de ikke går hendes vej.

Afstemningen sker mellem klokken 20.00 og 20.30 onsdag dansk tid.

Her får parlamentarikerne udleveret en grøn stemmeseddel, hvor alle forslagene står skrevet på. De kan så enten svare "aye" eller "no", ja eller nej, til så mange forslag, som de har lyst.

Resultaterne bliver offentliggjort umiddelbart efter den efterfølgende debat. Den ventes at slutte omkring klokken 22 dansk tid.

Blandt forslagene ved onsdagens afstemning er at forlade EU uden en aftale.

Der stemmes også om eksempelvis at gå efter en aftale i stil med den, som Norge har med EU, og som sikrer adgang til det indre marked.

Desuden skal parlamentarikerne blandt andet tage stilling til, om det britiske folk skal holde en afstemning om en brexitaftale, før den vedtages.

Briterne stod oprindeligt til at forlade EU den 29. marts.

Den dato er dog foreløbig blevet skubbet til den 12. april.

Lykkes det for det britiske parlament at nå til enighed om en aftale, står datoen for brexit til at blive den 22. maj. Det er dagen inden, at det øvrige EU tager hul på europaparlamentsvalget.