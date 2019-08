En af de helt store skikkelser inden for amerikansk litteratur, forfatterlegenden Toni Morrison, er død. Hun blev 88 år.

Det oplyser udgiveren Alfred A. Knopf ifølge nyhedsbureauet AP. Morrison døde mandag aften i New York på Montefiore Medical Center.

Det skete efter en kort sygdomsperiode, siger hendes familie i en udtalelse.

- Selv om hendes død er et enormt tab, så er vi taknemmelige for, at hun havde et langt og godt liv, skriver familien ifølge nyhedsbureauet AFP.

Morrison modtog i 1993 den prestigefulde Nobelpris i litteratur. Hun var den første sorte kvinde nogensinde til at modtage den pris.

Toni Morrisons kendte bog "Elskede" sikrede hende i 1987 den amerikanske Pulitzer-pris for fiktion. Det er historien om en slavemors drab på sit barn for at spare det for en tilværelse som slave.

Generelt var hendes forfatterskab gennemsyret af ting, som andre fejer ind under gulvtæppet, og en tid i USA, som de fleste bare vil glemme.

Da Morrison fik sit brede gennembrud i 1977 med "Salomons sang", der handler om en mand, der søger sin egen identitet i familiens voldelige og slaveundertrykte historie, satte hun en ny dagsorden.

Den smukke, lyriske skrivestil stod nemlig i skarp kontrast til den pinefulde grundfortælling om Amerikas brogede barndom, hun ofte beskrev.

De alvorlige tematikker, hun satte fokus på i USA, indbragte hende ikke blot Nobelprisen i litteratur. Det sikrede hende også tilknytning til flere universiteter, hvor hun underviste.

Blandt andet Princeton fra 1989 frem til sin pension i 2006.

I 2012 blev hun tildelt USA's største civile hædersbevisning, The Presidential Medal of Freedom, af tidligere præsident Barack Obama.

Toni Morrison voksede op med tre søskende. Hendes forældre flyttede til delstaten Ohio med børnene. Det gjorde de for at undslippe den racisme, der fortsat hærgede de amerikanske sydstater.

Den eneste tids kampråb for "Black Lives Matter" i USA har også fundet forbindelse til Morrisons forfatterskab. I særdeleshed bogen "Paradise".

Her beskrives politisk antændte sammenstød mellem racer og køn i et ellers stabilt sort samfund i Oklahoma i 1970'erne.