Flyulykke kan give alvorlige ridser i lakken hos Boeing

Følgerne af en flyulykke i Etiopien kan give alvorlige ridser i lakken hos flyproducenten Boeing.

Det vurderer luftfartsanalytiker i Sydbank Jacob Pedersen.

- Hvis det viser sig, at der er en fejl på flyet, kan det blive rigtigt dyrt for Boeing i form af kompensationer. Og de har ordrer på 5000 fly. Så er der problemer, vil man skulle tilbage til tegnebordet og lave justeringer.

- Man vil skulle udskyde ordrer, og flyselskaber vil muligvis ikke kunne flyve med flyene i en lang periode, siger han.

Men viser det sig omvendt, at flyulykken ikke kan kobles op på fejl i flyet, er Boeing langt mindre ramt.

- Det kan godt være, at der bliver grusninger for Boeing, men så bliver det ikke dyrt. Så ligner det jo en overreaktion, at man grounder flyene. Men det er jo også en overreaktion, som er meget passende i forhold til passagersikkerhed, siger Jacob Pedersen.

Onsdag står en stor del af Boeing 737 MAX-flyene parkeret på jorden, efter at flyselskaber og lande over hele verden har suspenderet flyvning med flytypen.

Flyveforbuddene er kommet som følge af en flyulykke søndag i Etiopien, hvor 157 mennesker mistede livet.

Flytypen fra ulykken var også involveret i en ulykke i oktober, hvor et fly styrtede ned i Indonesien. Her omkom 189 mennesker. Derfor undersøges det, om der er en sammenhæng mellem de to ulykker.

Den europæiske luftfartsmyndighed, Easa, har udstedt flyforbud for flytypen for 32 europæiske lande.

Den har meddelt, at det er for tidligt at konkludere, hvad der var årsag til ulykkerne, men det kan ikke udelukkes, at de to ulykker er forbundne.

Onsdag er Boeing 737 MAX 8-flyene kun i brug af to amerikanske og to canadiske flyselskaber. Desuden flyver United Airlines, Copa og Thai Lion videre med Boeing 737 MAX 9.

Norwegian, som er stoppet med at bruge flyene, har onsdag oplyst, at selskabet vil kræve kompensation for, at flyene står på jorden. Det er dog uvist, om Boeing vil betale.