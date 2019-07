Flyselskaber stopper fly til Kairo: Bekymret for sikkerheden

To af de helt store flyselskaber - tyske Lufthansa og britiske British Airways - har suspenderet deres flyvninger til Kairo. Begge peger på en angivelig trussel mod flyenes sikkerhed.

Det skriver erhvervsmediet Financial Times.

Ingen af selskaberne har oplyst, hvad der er i vejen med sikkerheden ved flyvninger til Kairo. Derfor står det heller ikke klart, om der er en konkret trussel mod selskabernes fly, eller om der er tale om en mere generel trussel.

En talsmand fra Lufthansa siger til Financial Times, at flyselskabet nu vurderer situationen løbende.

Nyhedsbureauet Reuters citerer en talsmand fra Lufthansa for, at selskabet har planer om at genoptage flyvningerne på et tidspunkt søndag.

British Airways har ifølge nyhedsbureauet Reuters oplyst, at de har suspenderet al trafik til Kairo i en uge.

Søndag er der en enkelt afgang fra Københavns Lufthavn i Kastrup mod Kairo. Afgangen med EgyptAir forventes ifølge Københavns Lufthavns hjemmeside at blive gennemført som planlagt.