Thailands tidligere premierminister Yingluck Shinawatra, der blev afsat efter et militærkup i 2014, har fået serbisk statsborgerskab.

Ifølge det serbiske statslige nyhedsbureau Tanjug fik Shinawatra statsborgerskabet, fordi "det kan være i Serbiens interesse".

Med et serbisk statsborgerskab kan den tidligere premierminister rejse visumfrit i flere end 100 lande inklusive de fleste stater i EU.

Yingluck Shinawatra flygtede fra Thailand i 2017, få dage inden hun blev idømt fem års fængsel i en sag om statens risprogram.

Ekspremierministeren blev dømt for svigt i forvaltningen af statsstøtten, som kostede landet otte milliarder dollar.

Shinawatra flygtede angiveligt til London via Dubai, hvor hendes bror, Thaksin Shinawatra, bor. Også han er tidligere premierminister i Thailand, men blev afsat i 2006. Siden 2009 har han haft statsborgerskab i Montenegro.

Militæret overtog magten i Thailand ved et kup 22. maj 2014. Det skete efter mere end et års voldsomme protester i landet.

Thaksin Shinawatra har stadig opbakning i landprovinserne for at have udfordret militæret og Bangkoks økonomiske elite, som bliver beskyldt for at være korrupt og udemokratisk.

Thailand har siden kuppet i 2014 været ledet af militæret med general Prayut Chan-o-cha i spidsen. Han blev i juni valgt til premierminister af parlamentet.