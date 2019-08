Flydende atomkraftværk stævner ud i isen

Det flydende atomkraftværk Akademik Lomonosov, da det sidste år blev slæbt fra Sankt Petersborg gennem blandt andet Storebælt og op til den russiske base for atomare fartøjer i Murmansk. Når det inden udgangen af august skibes afsted mod sit bestemmelssted, Pevek, er det malet i Ruslands røde, hvide og blå farver. is being towed to Atomflot moorage of the Russian northern port city of Murmansk on May 19, 2018. Akademik Lomonosov, the world''s, so far, only nuclear floating power unit (FPU), has arrived to the port of Murmansk for being loaded with nuclear fuel before heading to eastern Siberia. Constructed by the state nuclear power firm Rosatom, the 144 by 30 metre (472 by 98 foot) ship holds two reactors with two 35 megawatt nuclear reactors that are similar to those used to power icebreaker ships. Alexander NEMENOV / AFP