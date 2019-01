Fly forulykker efter misset landing nær Irans hovedstad

Et militært transportfly ramte ikke sin landingsbane og forulykkede med mindst ti personer om bord nær Tehran.

Mindst ti personer var om bord på et militært transportfly, der mandag morgen forulykkede, da det skulle lande nær Irans hovedstad, Tehran.

Det oplyser den statslige tv-station Irib.

- Flyet var et transportfly af typen Boeing 707, som missede landingsbanen, da det forsøgte at lande, siger en talsmand for Irans luftfartsorganisation til Irib.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters oplyser stats-tv, at der er fundet syv lig.

Det iranske nyhedsbureau Fars, der betragtes som værende tæt knyttet til militæret, skriver, at der var 16 personer om bord på flyet. Fars skriver, at kun en enkelt - en flyingeniør - overlevede ulykken.

Ingen dødstal er dog bekræftet fra officielt hold tidligt mandag morgen.

Det nationale konservative nyhedsbureau Tasnim oplyser, at der er tale om et militært transportfly, der fragtede kød fra Kirgistans hovedstad, Bisjkek.

Flyet ramte en bygning, efter at piloten ikke ramte den rigtige landingsbane, oplyser Irib. Tv-stationen viser i øvrigt billeder af flyet, der står i flammer i et område med adskillige træer.

Ulykken skete i lufthavnen Fath i Alborz-provinsen øst for Tehran.