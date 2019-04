Flere såret under tumult ved mindehøjtidelighed for rapper

Under en begivenhed til minde om en amerikansk rapper, der søndag blev skudt, er der udbrudt voldsom tumult.

Flere personer er kommet til skade under tumult ved en mindehøjtidelighed for rapperen Nipsey Hussle, der søndag blev skudt og dræbt i Los Angeles.

Det oplyser brandvæsnet i Los Angeles til CNN tidligt tirsdag morgen dansk tid.

Mindst 50 brandfolk er ankommet til stedet, hvor mindehøjtideligheden bliver afholdt.

Det er uvist, hvor mange personer der er kommet til skade under tumulten. Tv-billeder fra mindehøjtideligheden viser, at menneskemængden flygter fra stedet i panik.

De fleste af de tilskadekomne skal være blevet kvæstet som følge af panikken, hvor de er blevet trampet på af de øvrige deltagere.

Politiet i Los Angeles afviser på Twitter, at der skulle være blevet affyret skud ved mindehøjtideligheden.

- Meldingerne om skud ser ikke ud til at være korrekte. Vi har dog kvæstede i kaosset og forsøger at skabe orden, skriver politiet.

Den amerikanske rapper Nipsey Hussle blev søndag skudt og dræbt i nærheden af en tøjbutik, som han ejede i Los Angeles.

To andre personer blev også såret i forbindelse med søndagens skyderi.

Det er på netop det sted, hvor Nipsey Hussle blev skudt, at mindehøjtideligheden tirsdag morgen dansk tid finder sted.

Politiet i Los Angeles opfordrer deltagerne til at følge myndighedernes anvisninger.

- Vi forstår, at lokalsamfundet sørger, og vi føler jeres tab. Vi beder alle om at følge betjentenes anvisninger og at fordele sig i området, skriver politiet på Twitter.

- Vores mænd og kvinder på stedet gør alt, hvad de kan for at beskytte alle deltagere ved Nipsey Hussles mindehøjtidelighed.

33-årige Nipsey Hussle, hvis borgerlige navn var Ermias Davidson Asghedom, er blandt andet kendt som stifter af pladeselskabet All Money In.

Han var nomineret til prisen for Årets Bedste Rapalbum ved dette års Grammy-prisuddeling. Prisen gik dog til Cardi B.