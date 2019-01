Samme dag som polsk borgmester døde efter knivstik anholdt politi tre personer for at opfordre til drab.

Myndighederne har anholdt tre personer, som har opfordret til drab på flere politikere efter et attentat på borgmesteren i den polske by Gdansk, Pawel Adamowicz.

Det fortæller den polske indenrigsminister, Joachim Brudzinski, tirsdag ifølge nyhedsbureauet AP.

På Twitter skriver han, at politiet anholdte de tre personer mandag. Det var samme dag, som borgmester Adamowicz blev erklæret død.

Søndag aften deltog borgmesteren i et velgørenhedsarrangement i havnebyen Gdansk.

Da Pawel Adamowicz var oppe på scenen for at holde en tale omkring klokken 20, sprang en person op til ham og stak ham med en stor kniv.

Ministeren sammenlignede de anholdte med "internettrolde" og kaldte dem "ubalancerede".

Det stod dog ikke klart, hvilke politikere de mere konkret havde opfordret til drab på.

Natten til mandag var den nu afdøde borgmester gennem en fem timer lang operation. Men det lykkedes ikke at redde hans liv.

Ifølge den polske anklagemyndighed er gerningsmanden 27 år gammel. Han skal have foretaget en mentalundersøgelse, da der angiveligt er tvivl om hans mentale sundhed.

Tirsdag var flaget på halvt ved flere offentlige arbejdspladser og bygninger rundt omkring i det østeuropæiske land, skriver AP.

I Gdansk har borgerne lagt blomster og tændt stearinlys foran byens rådhus, hvor borgmesteren har haft sit kontor, siden han første gang blev valgt til posten i 1998.

Også premierminister Mateusz Morawiecki og medlemmer af kabinettet holdt et øjebliks stilhed i hovedstaden Warszawa for at ære Pawel Adamowicz.