Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, på talerstolen og til højre på det store billede bagved. Manden ved siden af er Mustafa Kemal Atatürk, grundlæggeren af det moderne Tyrkiet. Atatürk er symbolet på det verdslige Tyrkiet, som Erdogan kritiseres for at underminere ved at blande stat og religion sammen. (Arkivfoto)