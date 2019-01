I en tale fordømmer premierminister May en bilbombe, der lørdag eksploderede i den nordirske by Londonderry.

Det nordirske politi udførte mandag en kontrolleret eksplosion i et køretøj, der var blevet kapret af maskerede mænd i Londonderry.

Derudover blev også en anden efterladt varevogn undersøgt. Begge episoder finder sted bare to dage efter, at en bilbombe eksploderede i byen.

Fra den første varevogn lød der et stort brag og sort røg steg op, da eksplosionen fandt sted med myndighederne som vidner.

Bilen blev angiveligt kapret af tre maskerede mænd, som smed et objekt ind bag, før de efterlod den på en beboelsesgade.

Senere samme dag blev en postbil stjålet af fire maskerede mænd. En af dem menes at have haft en pistol. Flere boliger i området blev spærret af, da bilen blev undersøgt.

Episoderne finder sted, efter at der lørdag eksploderede en bilbombe udenfor et retslokale i byen på Bishop Street. Flere blev også her evakueret, men ingen kom til skade.

Politiet er ved at undersøge, hvorvidt eksplosionen havde tilknytning til gruppen "New IRA". Det er en udbrydergruppe til Den Irske Undergrundshær (IRA).

Storbritanniens premierminister, Theresa May, har tidligere mandag fordømt angrebet i en tale foran parlamentsmedlemmerne.

- Jeg er sikker på, at hele huset (Underhuset, red.) vil slutte sig til mig og fordømme lørdagens angreb i Londonderry og anerkende modet hos det nordirske politi og lokalområdet, siger hun.

Londonderry, der af katolikker og irere ofte bliver kaldt Derry, var centrum for meget voldelige uroligheder, der tidligere prægede Nordirland.

På den ene side er der dem - oftest protestanter - der gerne ser, at Nordirland fortsat skal være en del af Storbritannien.

På den anden side er dem - oftest katolikker - der hellere ønsker at samle Irland.

Urolighederne startede i 1960'erne og fandt sted frem til 1998, hvor en fredsaftale blev indgået og sluttede den væbnede konflikt.

Urolighederne finder sted, samtidig med at der endnu ikke er fundet en aftale for, hvordan Storbritanniens skilsmisse med EU skal foregå.

På begge sider frygtes det, at urolighederne kan blusse op, hvis der bliver sat en hård grænse op mellem Irland og Nordirland.