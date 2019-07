Firma bag veganer-burger melder om eksplosiv salgsvækst

Beyond Meats omsætning af kødfri bøffer og pølser tordner i vejret. Selskabet øger salgsprognosen for 2019.

Forbrugernes appetit på plantebaseret kød er nærmest umættelig.

I løbet af bare 12 måneder har det amerikanske firma Beyond Meat således mere end tredoblet sit salg af bøffer til burgere og pølser fremstillet af planteproteiner. Det skriver CNN og andre medier.

Og efterspørgslen på "falsk kød" er så stor, at Beyond Meat nu forudser en omsætning for hele 2019 på over 240 millioner dollar mod tidligere 210 millioner dollar.

Det fremgår af Beyond Meats regnskab for andet kvartal, der er offentliggjort mandag aften dansk tid.

I kvartalet voksede omsætningen til 67,3 millioner dollar fra 17,4 millioner i samme kvartal året før. Det var bedre en forventet af analytikerne ifølge Bloomberg News.

- Folk forsøger i stigende grad at mindske deres indtag af kød af sundheds- og miljømæssige årsager, skriver CNN og tilføjer, at Beyond Meats produkter har vist sig at være et attraktivt alternativ til den ægte vare.

For at kunne følge med den store efterspørgsel vil Beyond Meat sælge nye aktier. Indtægterne fra salget skal bruges til at øge produktionen og optrappe markedsføringen.

Nyheden om udbuddet af nye aktier falder ikke i investorernes smag. Kursen på veganeraktien faldt i eftermarkedet på Wall Street mandag med over ti procent ifølge CNN.

Siden Beyond Meat blev børsnoteret i maj, er kursen dog steget med næsten 800 procent.

Investorer er strømmet til i takt med, at Beyond Meats produkter dukker op i stadig flere dagligvarebutikker og restaurantkæder.

Mandagens kursfald skal sættes op mod den enorme stigning, som aktien har oplevet, siger analytiker Kamal Khan fra finansfirmaet Investing.com.

- For enhver anden vækstaktie ville den højere end forventede omsætning og opjusteringen være nok til, at kursen ville skyde i vejret. Men der er mange Beyond Meat-investorer, som leder efter en undskyldning til at sælge en aktie, der er steget så meget siden børsdebuten, siger han til Reuters.

Produkter fra Beyond Meat sælges nu i godt 53.000 detailbutikker og restauranter verden over.

Den amerikanske supermarkedskæde Morton Williams, som har 16 butikker fordelt rundt om i New York City, fortæller, at der er kunder, som nærmest hamstrer Beyond Meats kødfri burgerbøffer og pølser.

- Omsætningen er næsten fordoblet, og til tider har vi udsolgt, siger kædens leder af afdelingen for kød og fisk til Reuters.

Herhjemme begyndte Irma, der er del af Coop Danmark, tidligere i juli at sælge burgere fra Beyond Meat.