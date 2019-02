Fire små børn døde i brand i England

Den engelske by Stafford er ramt af en tragedie, efter en mor mistede fire af sine børn i en brand.

Fire små børn er døde efter en brand i et hus i den engelske by Stafford.

Ifølge det britiske medie Mirror slap moren, hendes partner og et femte barn uskadt fra den fatale brand.

Det var tre drenge på tre, seks og otte år og en pige på fire år, der omkom i branden, der brød ud natten til tirsdag.

Rystede naboer til husbranden fortæller ifølge Mirror, hvordan de kunne høre børnene råbe om hjælp inde fra det brændende hus.

De fortæller, at de kunne se, hvordan moren forsøgte at lede efter alle børnene i huset, inden brandmændene ankom.

- Det er virkelig hjerteskærende. Jeg plejede at se børnene lege udenfor, siger en af naboerne til Mirror.

Ifølge Mirror nåede morens partner at springe ud fra et vindue i huset med et af børnene i sin favn.

Da ambulanceredderne ankom til huset, var branden allerede voldsom, fortæller en talsmand til Mirror.

Uden for huset fandt redderne de tre overlevende, som blev kørt afsted til sygehuset.

Det lokale politi og brandvæsen er nu ved at finde ud af, hvad årsagen var til branden.

- Vores tanker går til familien og venner, der er berørt af denne tragiske ulykke, siger lederen af det lokale brandvæsen Becci Bryant til Mirror.