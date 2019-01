Fire øer i Stillehavet forhindrer russisk-japansk fredsaftale

Ruslands og Japans ledere fører tirsdag forhandlinger i Moskva om de fire stærkt omstridte Kuril-øer i Stillehavet, som længe har forhindret en fredsaftale mellem de to lande.

Den japanske premierminister, Shinzo Abe, mødes i Moskva med Ruslands præsident, Vladimir Putin, for 25. gang siden 2013, hvilket understreger de to lederes ønsker om at opbygge et samarbejde på trods af den langvarige territoriale strid mellem de to lande.

Den sovjetiske hær indtog de fire øer, der ligger mellem Stillehavet og Det Okhotske hav, i den allersidste fase af Anden Verdenskrig.

Japan afviser at anerkende Ruslands ret til øerne, og mere end syv årtier efter krigen er striden fortsat en barriere for en formel fredsaftale.

- I dag håber jeg, at vi får en tilbundsgående diskussion om en fredstraktat, sagde Abe, da han indledte sit besøg i Moskva ifølge Tass.

Men trods hektisk diplomatisk aktivitet siden november, hvor de to ledere enedes om at accelerere fredsforhandlinger, står parterne efter alt at dømme stadig langt fra hinanden i striden.

Putin reagerede med vrede på, at Abe i sin nytårstale sagde, at russerne på øerne skal have hjælp til at forstå, at de skal høre under Japan.

I sidste uge sagde Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, at japanerne må holde op med at omtale øgruppen som deres lands "nordlige territorier".

- Hvorfor er Japan det eneste land i verden, som ikke kan acceptere udfaldet af Anden Verdenskrig, sagde han.

En talsmand for Kreml, Dmitrij Peskov, siger, at forhandlingerne om Kuril-øerne fortsat synes at blive "en langtrukken affære".

Øerne har været en hovedårsag til, at Japan har været tilbageholdende med investeringer i det kriseramte Rusland efter kommunismens fald.