Fire mistænkte for MH17-nedskydning skal retsforfølges

Tre russere og en ukrainer bliver anklaget for at skyde passagerflyet MH17 ned over Ukraine, skriver Reuters.

Der vil blive ført en retssag, hvor fire personer bliver anklaget for at skyde passagerflyet MH17 ned over Ukraine i juli 2014. Tre af dem er russere, mens en er ukrainer.

Det fortæller et hold af internationale efterforskere onsdag.

Efterforskerne siger, at der var en direkte kommandolinje mellem de ukrainske oprørere og Rusland.

Flyet blev skudt ned 17. juli 2014 over Ukraine. Alle 283 passagerer og 18 besætningsmedlemmer blev dræbt. Flyet var på vej fra Amsterdam i Holland mod Malaysia. 192 af passagererne var hollændere.

Efterforskningen er blevet udført af et hold efterforskere og anklagere fra Holland, Malaysia, Australien, Belgien og Ukraine.

De har tidligere fremlagt, at de mener, at flyet blev skudt ned med et Buk-missil. Det kom ifølge efterforskerne fra den russiske hærs 53. antiluftskytsbrigade, der har base i den russiske by Kursk.