Tunesiske myndigheder har afsløret et forsøg på at smugle fire tigerunger over grænsen og ind til det urolige Libyen.

Tigre er i forvejen meget sjældne, men de her tigre er hvide tigre, og dem er der kun få af tilbage i verden.

Smugleren er libyer. Han har forklaret, at han købte tigrene i en privat zoo i Enfidha-regionen i det østlige Tunesien.

Den zoo, hvor han siger, han købte dem, annoncerede for to måneder siden, at der var født tigre.

- Men han havde ingen dokumenter, der kunne bevise, at han havde købt tigrene. Han havde heller ikke de nødvendige tilladelser til at bringe dem ud af tunesisk territorium, siger toldvæsnet.

Hvide tigre og hvide løver er uhyre sjældne. Verdensnaturfonden (WWF) anslår, at der globalt kun er nogle hundrede store hvide katte tilbage.

Det menes, at den hvide farve skyldes en genfejl.

Antallet af vilde almindelige tigre er faldet fra 100.000 i år 1900 til omkring 3900 i dag.

I de senere år er antallet begyndt at stige en smule, men tigre er fortsat en dyreart, der er truet af udryddelse, siger WWF.

De fire hvide tigerunger er nu overdraget til landbrugsministeriet i Tunesiens sydlige Medenine-provins.

Der er åbnet en juridisk efterforskning af libyeren, der imidlertid ikke er anholdt.