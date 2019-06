Fire dræbt på førstedag af generalstrejke i Sudan

Fagforening opfordrer alle i Sudan til at være med til at presse militærstyret med strejke og civil ulydighed.

Fire mennesker er dræbt i Sudan søndag, oplyser en sammenslutning af læger i det nordøstafrikanske land.

En person er dræbt i hovedstaden Khartoum, mens tre andre er blevet enten skudt eller stukket ned i nabobyen Omdurman.

Det sker på førstedagen af en større civil ulydighedsaktion, som oppositionen har indkaldt til.

I hele Sudan er butikker lukket og gaderne ligger øde hen.

Fagforeningen SPA har opfordret alle til at blive hjemme i protest mod sikkerhedsstyrkernes hårde fremfærd mod demonstranter.

SPA, som fra begyndelsen har stået i spidsen for de store protester, der endte med at vælte præsident Omar al-Bashir, håber at kunne lægge nyt pres på det midlertidige militærstyre med strejker og civil ulydighed.

Demonstranterne kræver, at der indsættes en civil overgangsregering i stedet for det militære styre.

SPA har søndag lagt billeder på nettet, som ifølge fagforeningen viser en tom lufthavn i Khartoum, fordi lufthavnens ansatte deltager i generalstrejken.

Med søndagens fire dødsofre er i alt 118 mennesker blevet dræbt, siden sikkerhedsstyrker for en uge siden slog brutalt ned på de demonstranter, der havde slået lejr uden for militærets hovedkvarter.

Lægesammenslutningen giver det regerende militærråd og paramilitære styrker skyld for drabene.