Fire dræbt forud for store demonstrationer i Venezuela

Politiet i Venezuela forsøger med tåregas at tage brodden af varslede demonstrationer onsdag.

Den politiske temperatur i Venezuela har længe været omkring kogepunktet, og natten til onsdag har det udviklet sig fatalt for fire personer i landet.

På tværs af landet er demonstranter for og imod præsident Nicolás Maduro gået til angreb på hinanden.

Natten til onsdag har fire mistet livet i den forbindelse. Det oplyser både politiet i Venezuela og en uafhængig organisation til nyhedsbureauet AFP.

De fire dødsfald er en ildevarslende optakt til de demonstrationer, der er planlagt onsdag i landets hovedstad, Caracas.

Den uafhængige organisation hedder Social Conflict Observatory. Den oplyser til AFP, at den ene af de fire, som mistede livet natten til onsdag, var en 16-årig dreng.

Han er død, efter at være blevet pådraget "kvæstelser af et skudvåben under en demonstration", skriver observatoriet til AFP. Den 16-årige er død i Caracas.

De tre andre er døde under uroligheder i den sydlige delstat Bolivar. Videoer på sociale medier viser ifølge AFP, at der er blevet sat ild til statuer af Hugo Chávez, landets tidligere ikoniske og socialistiske leder, i Bolivar.

Onsdag er mange øjne rettet mod Venezuelas militær. Indtil videre har ledelsen i militæret været tro mod præsidenten.

En mindre gruppe soldater forsøgte mandag at bryde ud og indtage en base i den nordlige del af Caracas. Deres forsøg slog fejl, og de blev efterfølgende pågrebet.

Nyhedsbureauet Reuters har talt med en anonym men højtstående officer i hæren.

- Den militære ledelse sværger troskab mod Maduro og vil fortsætte med at støtte ham, indtil han er væk, siger han kryptisk til Reuters.

USA og flere andre lande har kaldt præsident Maduros seneste genvalg for illegitimt. Ifølge den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, er Maduro at betragte som en diktator.

Onsdag er en national helligdag i Venezuela, hvor man fejre 61-årsdagen for den tidligere diktator Marcos Perez Jimenez' fald.