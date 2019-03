Den finske statsminister Juha Pilas regering vil gå af.

Årsagen er, at det ikke lykkedes for Juha Sipila, der er fra det liberale Centerpartiet, at få gennemført en social- og sundhedsreform.

Statsministeren har officielt afleveret sin regerings opsigelse til den finske præsident fredag morgen klokken ni.

Det oplyser præsidentkontoret i en udtalelse.

- Statsminister Sipila vil anmode om at trække sig tilbage, fordi sundhedsreformen ikke kan gennemføres i løbet af hans regeringstid, skriver Antti Kaikkonen fra Centerpartiet på Twitter.

Ifølge den finske avis Huvudstadsbladet har præsident Sauli Niinisto bedt statsminister Sipila om at lede en midlertidig overgangsregering.

Regeringen holder pressemøde fredag klokken 09.45.

Fredagens udmelding kommer, godt fem uger før der 14. april skal afholdes parlamentsvalg i landet.

Ifølge det finske medie YLE har finske regeringer de seneste 14 år forsøgt at få gennemført en social- og sundhedsreform.

Det er ikke lykkedes for nogen af regeringerne.