Finansdirektør i Huawei var i retten i Vancouver

Dommer i Vacouver: Meng skal næste gang skal til et retsmøde den 8. maj klokken 10.00

Finansdirektøren i det kinesiske tele- og teknologiselskab Huawei Technologies, Meng Wanzhou, ankom onsdag til en retsbygning i Vancouver i Canada, hvor en domstol skal afgøre, om hun skal udleveres til amerikanerne.

Kort efter ankomsten fastslog dommeren, at Meng næste gang skal til et retsmøde i sagen den 8. maj klokken 10.00 (klokken 19:00 dansk tid).

Meng Wanzhou blev anholdt i december og har siden været tilbageholdt i landet med elektronisk fodlænke.

Huawei-chefen siger, at hun i forbindelse med anholdelsen fik krænket sine rettigheder.

Hun skal være blevet tilbageholdt, gennemsøgt og afhørt, inden hun fik at vide, at hun var blevet anholdt.

Meng Wanzhou er datter af Huaweis grundlægger, Ren Zhengfei. Hun er sigtet for at have brudt de amerikanske sanktioner mod Iran.