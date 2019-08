Filmselskab aflyser lancering af storfilm efter skyderier i USA

Efter sidste weekends masseskyderier beslutter filmselskab at udskyde lancering af thrilleren "The Hunt".

Filmselskabet Universal Pictures udsætter lanceringen af den stjernespækkede film "The Hunt" på ubestemt tid efter masseskyderier i USA.

Det skriver filmselskabet i en pressemeddelelse sent lørdag aften dansk tid.

- Vi forstår, at det ikke er det rigtige tidspunkt at lancere filmen nu, skriver Universal Pictures.

Meldingen kommer, efter to blodige masseskyderier i USA sidste weekend, hvor 31 personer mistede livet i El Paso, Texas, og Dayton, Ohio.

Siden de to masseskyderier er der blevet rettet kritik mod "The Hunt", som er en blodig thriller, der handler om en elite, der i stedet for at jage dyr jagter almindelige amerikanere med knive og skudvåben.

Kritikken er især blevet ytret af studieværter på Fox News, som mener, at venstrefløjen i USA brokker sig over den politiske splittelse i landet, men samtidig producerer film, der kan øge splittelsen.

Fredag rettede også USA's præsident, Donald Trump, kritik mod filmen - uden dog at nævne dens titel direkte. Han beskyldte den for at ville "irritere og skabe kaos".

Filmselskabet indstillede reklamekampagnen for filmen tidligere på ugen, men lørdag aften lyder det videre, at også den planlagte lancering af filmen i september aflyses.

Ifølge Universal Pictures er der tale om en "satirisk thriller", som skal udstille våbenbegejstringens mest ekstreme sider.

Adspurgt om, hvorvidt beslutningen om at aflyse lanceringen af filmen var påvirket af Trumps kritik, oplyser en anonym kilde med kendskab til beslutningsprocessen til nyhedsbureauet AP, at aflysningen havde været på tale allerede før Trumps kommentarer.

På rollelisten er blandt andre Hilary Swank, Betty Gilpin, Justin Hartley og Emma Roberts.

"The Hunt" er produceret af produktionsselskabet Blumhouse og instrueret af Craig Zobel.