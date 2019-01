Filmanmelder: Oscarfilm kan ændre billedet af Netflix

For første gang er streamingtjenesten Netflix i spil til at vinde prisen for bedste film ved oscaruddelingen i Hollywood 24. februar.

Filmen "Roma", der er instrueret af Alfonso Cuarón og distribueret af Netflix, høstede tirsdag ti nomineringer til de eftertragtede priser.

Det kan ændre billedet af Netflix, mener Jyllands-Postens filmanmelder og formanden for Danske Filmkritikere, Nanna Frank.

- Det er et scoop for Netflix, at de har fået Alfonso Cuarón med sig. Først og fremmest fordi han har lavet en god film. Men det betyder også, at man tager Netflix alvorligt som distributør af virkelig væsentlige film.

- Og hvis nogen skulle have et billede af Netflix som udbyder af den hurtige underholdning, kan man med "Roma" afvise den tanke. "Roma" er en film, som både underholder og taler til eftertanken, siger hun.

Alfonso Cuaróns film "Gravity" vandt syv oscarstatuetter i 2014. Her modtog Cuarón blandt andet prisen som bedste instruktør.

Ved oscaruddelingen i 2019 er 57-årige Cuarón selv nomineret i kategorierne bedste instruktør, bedste fotografering og bedste originale manuskript.

For nylig vandt den mexicanske instruktør en Golden Globe for sin instruktion af "Roma".

De anerkendte instruktører er nøglen for Netflix, hvis streamingtjenesten skal fortsætte med at høste anerkendte nomineringer og priser.

- På den måde viser de, at de ikke bare distribuerer den lette og hurtige underholdning, men også udbyder den mere begavede film.

- De udvider deres brand til at være for endnu flere mennesker, end det hidtil har været, lyder det fra filmanmelderen.

Netflix' udvikling og de mange nomineringer peger i retning af, at biografer og streamingtjenester kommer til at arbejde tættere sammen, vurderer hun.

- Flere og flere vil gerne se Netflix-film i biografen, og det har "Roma" været et eksempel på.

- Jeg tror, at det bliver endnu et skridt på vejen til, at biograferne og streamingtjenesterne kommer til at samarbejde om fremtidig distribution af film, siger Nanna Frank.

Foruden "Roma" er "Black Panther", "BlacKkKlansman", "Bohemian Rhapsody", "The Favourite", "Green Book", "A Star Is Born" og "Vice" nomineret til bedste film.