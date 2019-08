Femstjerne-leder truer med at forlade regeringsforhandlinger

Hvis vi ikke får vores krav igennem, er det bedre at holde valg, siger lederen af Femstjernebevægelsen.

Det italienske parti Femstjernebevægelsen vil muligvis ikke gå i regering med Demokratisk Parti (PD) alligevel, hvis PD ikke accepterer dets politiske prioriteter.

Det siger Femstjernebevægelsens leder, Luigi Di Maio, efter et møde med premierminister Giuseppe Conte fredag.

- Enten bliver vi enige om at gennemføre det, der står i vores program, eller også kommer vi ingen vegne, siger han.

- Vores programpunkter er klare. Hvis de tages med i et regeringsgrundlag, kan vi gå i gang. Hvis ikke, så vil det være bedre at holde valg og gerne snarest muligt, tilføjer han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Beskeden fra Di Maio lægger en dæmper på den optimisme, der har været omkring udsigten til en ny regeringsaftale.

I PD er der overraskelse over meldingen fra Femstjernebevægelsen, hvor partiets næstformand, Andrea Orlando, kalder det "ufatteligt".

- Har du skiftet mening? Så sig det ligeud, skriver Orlando på Twitter.

Den tidligere italienske regeringskoalition, der bestod af Femstjernebevægelsen og Lega under ledelse af den indvandringskritiske Matteo Salvini, brød sammen, da Salvini ønskede et valg.

Men onsdag blev Femstjernebevægelsen og Demokratisk Parti (PD) enige om at lægge flere års fjendskab til side og forhandle om at gå i regering sammen.

Salvini trak sig ud af koalitionen i forventning om at blive politisk styrket ved et hurtigt valg, da hans parti stod til markant fremgang.

I stedet kan det måske lykkes for Conte at undgå valg og holde Salvini fra det politiske fad ved at indgå det overraskende samarbejde med PD.