Fem turister meldes dræbt i haglstorm i Grækenland

Mindst fem personer er dræbt og adskillige andre er kommet til skade i et voldsomt uvejr, som sent onsdag ramte det nordlige Grækenland.

Det oplyser politiet i byen Thessaloniki ifølge nyhedsbureauet AFP.

Et par fra Tjekkiet mistede livet, da deres campingvogn blev blæst væk af kraftige vindstød, mens en russisk mand og hans søn blev dræbt, da et træ væltede ned over dem.

Det femte dødsoffer er ifølge AFP en kvinde fra Bulgarien, som blev ramt af løsrevne dele fra en bygning.

Vindstød af orkanstyrke blev ledsaget af regnskyl og haglstorme i området nær Thessaloniki, beretter Reuters.

Brandvæsnet oplyser til nyhedsbureauet, at 20 personer er bragt på hospitalet.