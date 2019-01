Fem teenagepiger brænder inde i et escape-room i Polen

Fem teenagepiger har fredag mistet livet i en brand i et såkaldt escape-room i Polen. En mand er desuden kommet alvorligt til skade.

Det oplyser de polske myndigheder, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Ofrene for denne tragedie er 15-årige børn, piger der fejrede en fødselsdag, siger Polens indenrigsminister, Joachim Brudzinski, til den polske tv-station TVN24.

Branden brød ud fredag eftermiddag omkring klokken fem i byen Koszalin i det nordlige Polen. Det skriver nyhedsbureauet AP.

I anledningen af en fødselsdag besøgte de fem piger og den 25-årige mand et escape-room.

Escape-rooms er et spil, hvor deltagerne bliver låst inde i et rum. Her må de udforske omgivelserne og løse diverse opgaver og gåder for at komme ud igen. Man har typisk en time til at løse opgaverne.

Spillet er blevet meget populær verden over og findes også flere steder i Danmark.

Brandvæsenet i Polen bekræfter, at fem personer er omkommet i branden. Den tilskadekomne mand har fået alvorlige brandskader og er blevet indlagt til intensiv behandling.

Polens præsident, Andrzej Duda, kalder på Twitter det for en "knusende tragedie", at fem unge piger skulle miste livet, skriver AP.

Den polske indenrigsminister har efter ulykken bebudet, at brandmyndighederne skal foretage et sikkerhedstjek af alle escape-rooms i landet. Der er flere end 1000 af sådanne rum i Polen.

Borgmesteren i Koszalin, Piotr Jedlinski, har annonceret, at man lørdag den 5. januar vil holde sørgedag i byen.

Flere lokale medier citerer unavngivne kilder for, at pigerne er blevet kvalt af røgen fra branden - ikke af flammerne.