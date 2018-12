Fem savnede amerikanske soldater er døde efter flystyrt

USA indstiller eftersøgningen på de marinesoldater, der blev meldt savnet, efter at to militærfly forulykkede.

I alt fem af de syv amerikanske marinesoldater, der var om bord på de to militærfly, som styrtede ned i sidste uge, er mandag erklæret døde.

Det oplyser det amerikanske militær ifølge nyhedsbureauet AP.

Midt i sidste uge styrtede de to amerikanske militærfly ned under en øvelse ud for Japans kyst.

Seks personer blev meldt savnet. Siden er to blevet fundet, hvoraf den ene var i kritisk tilstand og kort efter mistede livet.

Tidligt tirsdag morgen dansk tid er eftersøgningen efter de resterende fem blevet indstillet, oplyser Eric Smith, en højtstående general ved den amerikanske flåde.

- Jeg har taget beslutningen om at indstille eftersøgningen og redningsoperationen for at finde soldaterne fra vores KC-13OJ-fly, som var involveret i en ulykke ved Japans sydlige kyst, og at erklære disse marinesoldater for omkomne, siger han ifølge nyhedsbureauet dpa.

Identiteten på de fem personer vil blive offentliggjort, når deres pårørende er underrettet, oplyser han.

De to forulykkede fly var et F-18-kampfly med to personer om bord og et brændstoffly med fem personer om bord.

De to fly lettede fra en base i Iwakuni i det sydlige Japan. Det er fortsat uklart, hvad der førte til styrtet.

Det amerikanske militær har omkring 50.000 soldater og militærpersonel udstationeret i Japan.

I november styrtede et amerikansk kampfly ned i havet ud for øen Okinawa i det sydlige Japan. Her blev to besætningsmedlemmer reddet i live.

Det amerikanske militær har også oplevet flere problemer med sine såkaldte Osprey-helikoptere, der opererer i området.

Således har de været involveret i en række nødlandinger og et dødeligt styrt, og stumper fra en Osprey-helikopter er også faldet ned på jorden ved en japansk skole.

Det har ført til spændinger mellem USA og Japan, der ellers er tætte allierede.

Japanere, der bor tæt på amerikanske baser, har således demonstreret imod USA's brug af Osprey-helikoptere.