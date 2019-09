Fem nye tilfælde af mystisk hundesygdom rammer Norge

Siden tirsdag er der blevet rapporteret fem nye tilfælde af norske hunde, som er ramt af mystisk sygdom.

Det oplyser Mattilsynet, den norske fødevarestyrelse, ifølge mediet NRK.

Alle hundene har symptomer som blodig diarré og opkast, oplyser det norske medie.

I løbet af de seneste uger har den ukendte sygdom ramt norske hunde.

26 hunde har indtil videre mistet livet, og Mattilsynet har fået meldinger om syge hunde fra dyrlæger i store dele af Norge, skriver NRK.

Årsagen er endnu ikke fundet, men ifølge Fødevarestyrelsen i Danmark samarbejder de norske myndigheder, dyreklinikker og laboratorier om at finde en årsag.

Fødevarestyrelsen har endnu ikke fået meldinger om tilsvarende sygdomstilfælde i Danmark og vurderer endnu ikke, at der er grund til at stille særlige krav til personer, der rejser med hunde mellem de to lande.