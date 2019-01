Fem meldes dræbt ved flyulykke i de italienske alper

En helikopter og et let fly kolliderer i det nordlige Italien. Det er ikke klart, hvordan ulykken kunne ske.

Fem mennesker er fredag omkommet ved en flyulykke nær Rutor-gletsjeren i Aosta-dalen i det nordlige Italien.

Det siger redningstjenesten CNSAS på Twitter.

CNSAS har sendt to helikoptere til ulykkesstedet med læger og udstyr til at skære i metal for at få eventuelt fastklemte fri.

I meddelelsen hedder det, at der blev bjærget fem omkomne.

Avisen La Repubblica skriver ifølge nyhedsbureauet Reuters på sin netavis, at der er mindst to hårdt kvæstede fra ulykken. Men CNSAS siger ikke noget om kvæstede.

Nyhedsbureauet AP skriver, at en alvorligt kvæstet person er indlagt på hospitalet.

Det var en helikopter og et let fly, der af ukendte årsager kolliderede i luften.

Vragene ligger i 3000 meters højde omkring 80 kilometer nordvest for storbyen Torino.

Det er ikke umiddelbart klart, hvor mange der var om bord i de to maskiner, eller hvilken nationalitet de har.

Rutor-gletsjeren bruges om vinteren til offpiste med snowboard eller ski.

Gletsjeren kan ikke nås med skilift, så man flyves derop med helikopter.