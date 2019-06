Fem mænd får skærpet dom i omstridt spansk voldtægtssag

Fem mænd er i Spaniens højesteret fredag blevet kendt skyldige i at have voldtaget en 18-årig kvinde i Pamplona i det nordøstlige Spanien i 2016.

Sagen har været kontroversiel i Spanien og har ført til store demonstrationer. Den har også skabt debat om landets voldtægtslov.

De fem mænd, der selv kalder sig for "Wolf Pack" ("Ulveflokken"), er tidligere hver blevet idømt ni års fængsel. De blev i første omgang ikke dømt for voldtægt, men for seksuelt overgreb.

Det er fredag blevet ændret i højesteret til voldtægt.

De er idømt 15 års fængsel, mens en af dem har fået yderlige to år for at stjæle det kvindelige offers mobiltelefon.

Voldtægten skete ved opgangen til en lejlighed i byen Pamplona. Det var i juli i forbindelse med byens populære byfest, San Fermin, hvor hvidklædte personer med røde tørklæder løber side om side med tyre.

De fem mænd havde ubeskyttet sex - herunder oralsex - med kvinden, der var fuld. De efterlod hende nøgen ved opgangen - og én stjal hendes mobil.

De filmede episoden med deres mobiltelefoner og lagde det op på kommunikationstjenesten WhatsApp.

Optagelsen er under retssagen blevet brugt mod mændene. Men den er også blevet brugt mod offeret for at vise hendes passivitet.

Da mændene i første omgang blev dømt for seksuelt overgreb - og altså ikke voldtægt - var det, fordi retten vurderede, at mændene ikke havde brugt vold eller trusler, og fordi kvinden ikke gjorde modstand.

En af tre dommere mente, at mændene helt skulle frikendes.

Det medførte store protester i Spanien.

På et skilt under en demonstration skrev en person:

- Hvis du gør modstand, så dræber de dig, og hvis du ikke gør modstand, så giver du din tilladelse. Hvad skal man gøre?