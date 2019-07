Fejl i London-lufthavn påvirker tusinder af passagerer

Alle fly til og fra Gatwick-lufthavnen uden for London er onsdag aften suspenderet.

Det skyldes et problem med systemerne i kontroltårnet, oplyser lufthavnen på Twitter.

Siden ved 18-tiden dansk tid er der ikke lettet eller landet fly i Gatwick.

Fly, der skulle være lettet fra lufthavnen, holder stille på landjorden, og fly, der skulle være ankommet til Gatwick, omdirigeres til andre lufthavne.

Eurocontrol, der er den europæiske organisation for luftfartssikkerhed, vurderer, at der ikke vil være hverken ankomster eller afgange til og fra Gatwick frem til klokken 22 dansk tid.

Det skyldes et teknisk problem, oplyser Eurocontrol ifølge tv-stationen BBC.

Lufthavnen undskylder for de tusinder af rejsende, der bliver påvirket, og tilføjer, at den arbejder på at få systemerne op at køre igen hurtigst muligt, lyder det på dens Twitter-side.

I december lukkede lufthavnen ned for al trafik i 30 timer, efter at droner var set flyve i området. Det skabte forsinkelser for omkring 140.000 passagerer, rapporterer BBC.

Gatwick, der ligger omkring 45 kilometer syd for det centrale London, er Storbritanniens næsttravleste lufthavn efter Heathrow.

I disse uger er der særligt travlt på grund af sommerferierejser.