Familien til bortført norsk kvinde beder om livstegn

Familien til den bortførte norske kvinde Anne-Elisabeth Falkevik Hagen oplever bortførelsen som en grusom og umenneskelig handling.

Det oplyser Svein Holden, der er ægtemandens advokat, på et pressemøde onsdag eftermiddag.

- For familien er det krævende og udmattende at være i sådan en situation over lang tid, siger Svein Holden.

Kvindens mand er rigmanden Tom Hagen, som ligger som nummer 172 på netmediet Kapitals liste over Norges rigeste personer. Hans formue er på anslået 1,3 milliarder danske kroner.

Den 68-årige kvinde forsvandt 31. oktober fra sit hjem i Lørenskog, der ligger øst for Oslo.

Norsk politi bekræftede onsdag på et pressemøde, at sagen efterforskes som frihedsberøvelse. Der har ligeledes været krav om en løsesum i form af kryptovaluta.

Ifølge netmediet VG er der tale om et krav om en løsesum på ni millioner euro. Det svarer til lidt over 67 millioner danske kroner.

Advokaten oplyser, at familien ikke vil efterkomme kravet.

- Der er fremsat et krav om løsesum mod familien. Politiet har imidlertid givet familien en klar anbefaling om ikke at indfri kravet, som sagen står nu.

- Familien har besluttet at følge politiets råd, siger Svein Holden.

Der har ikke været livstegn fra Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, siden hun forsvandt, hvilket blandt andet er årsag til, at sagen nu kommer frem.

- Vi håber derfor, at dagens offentliggørelse af sagen vil bidrage til, at vi kommer i kontakt med dem, som har bortført Anne-Elisabeth, og at vi får en bekræftelse på, at hun har det godt, og at vi derefter kan starte en proces med at få Anne-Elisabeth trygt hjem til sin familie, siger Svein Holden.

Politiet oplyste på pressemødet onsdag formiddag, at der stadig ingen mistænkte er i sagen.