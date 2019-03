Familie til skuddræbt sort mand fortsætter kamp for retfærdighed

Familien til en ubevæbnet sort mand, der sidste år blev skudt og dræbt i USA, vil forsætte "kampen for retfærdighed".

Det meddeler familien, efter at en offentlig anklager i den amerikanske delstat Californien søndag valgte ikke at rejse sigtelser mod to politibetjente, der skød 22-årige Stephon Clark.

- Dette er kun begyndelsen. Kampen for retfærdighed er kun lige begyndt, udtaler Stephon Clarks mor, SeQuette Clark.

Stephon Clark var mistænkt for hærværk mod en række biler, da han i marts sidste år blev forsøgt anholdt af betjentene Terrance Mercadal og Jared Robinet i Sacramento.

Jagten forsatte i Stephon Clarks bedsteforældres baghave, hvor betjentene skød mod ham. Ifølge betjentene vendte Clark sig om mod dem og hævede en genstand, de troede var et skydevåben. Da de flere minutter efter skuddene nærmede sig Clark, fandt de kun en mobiltelefon i hans hånd.

Drabet førte til massive protester, da mange mente, at der var tale om overdreven magtanvendelse fra betjentenes side. Samtidig fremkom der beskyldninger om racisme i forbindelse med anholdelsen.

Stephon Clarks familie har sagsøgt bystyret i Sacramento for mere end 20 millioner dollar, svarende til mere end 130 millioner kroner. Familien mener, at det var Clarks hudfarve, der kostede ham livet.