Videoen af moské-angrebene i Christchurch blev set færre end 200 gange på Facebook, mens optagelsen stod på. Samtidig var der ingen brugere, som anmeldte videoen, da den blev vist direkte.

Det oplyser det sociale medie i kølvandet på angrebene på to moskéer i den newzealandske by i fredags, hvor 50 mennesker blev dræbt.

Gerningsmanden optog en 17 minutter lang video, der blev sendt direkte på Facebook og viste mænd, kvinder og børn, der blev skudt på klos hold under fredagsbønnen.

New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, har efter angrebet krævet svar på, hvad de sociale medievirksomheders rolle er, når det kommer til at fjerne videoen og stoppe den fra at blive delt.

- Det er et emne, som jeg ser frem til at diskutere med Facebook, sagde Ardern ved et pressemøde søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Facebook har tidligere oplyst, at selskabet i løbet af de første 24 timer efter angrebet fjernede videoen 1,5 millioner gange globalt.

- Når folk vælger at bruge vores teknologi til noget negativt, så skal vi have begrænset det så meget som muligt og så hurtigt som muligt, sagde Peter Münster, nordisk kommunikationschef for Facebook, i den forbindelse.

Søndag blev en 18-årig mand fængslet i New Zealand i tre uger for at have delt videoen.

De newzealandske myndigheder sagde tidligt efter angrebene, at det kunne være strafbart at dele videoen, som var begyndt at cirkulere på sociale medier.

Alligevel har det vist sig svært at komme af med optagelsen, som er delt globalt.

En 28-årig australsk mand ved navn Brenton Harrison Tarrant er varetægtsfængslet i sagen sigtet for drab. Politiet formoder, at Tarrant, der beskrives som højreekstremistisk, var alene om angrebene.