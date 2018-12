FN's generalsekretær slår alarm på klimamøde

FN-chef slår alarm på FN's Klimakonference i Polen: "De vigtigste politiske problemer er ikke løst".

António Guterres, FN's generalsekretær, besøgte uventet FN's klimakonference onsdag.

- Kampen mod klimaforandringer er i dag et spørgsmål om liv eller død, siger Guterres, som talte til ministre og delegerede fra over 130 lande, der formelt senest fredag skal nå til enighed om en række vanskelige kompromisser.

- Hvis det slår fejl her i Katowice, så vil det være et katastrofalt tegn til dem, som står og er parate til at slå over til en grøn økonomi, siger Guterres og tilføjer:

- At lade denne mulighed gå tabt vil kompromittere vores sidste store chance for at stoppe klimaforandringer, som er ude af kontrol. Det ville ikke kun være umoralsk, det ville være selvmorderisk.

I løbet af COP24 skal landene forsøge at nå til enighed om, hvordan de kan gøre de løfter, de afgav ved klimakonferencen i Paris i 2015, til virkelighed.

Dengang mundede klimamødet ud i Parisaftalen, hvor målet er at bremse den globale opvarmning, så klodens temperatur ikke stiger mere end mellem 1,5 og 2 grader mere i dette århundrede.

Guterres, som også deltog i den officielle åbning af klimakonferencen i den polske by, siger, at klimaforandringer og global opvarmning er det absolut største problem, verden står over for.

- Hvis vi svigter, vil Arktis og Antarktis fortsat smelte, korallerne vil dø, havene vil stige, flere mennesker vil dø af luftforurening, mangel på vand vil plage en betydelig del af menneskeheden, og omkostningerne ved katastrofer vil skyde i vejret, sagde Guterres ved konferencens åbning.

En rapport fra Den Meteorologiske Verdensorganisation, WMO, viste i denne måned, at verden har kurs mod en temperaturstigning på tre til fem grader i dette århundrede.

Det er langt over det mål på to grader, som størstedelen af verdens lande i Parisaftalen er blevet enige om at arbejde for.