FN's Sikkerhedsråd fordømmer enstemmigt den seneste tids vold mod civile i Sudan.

Rådet understreger samtidig vigtigheden af, at menneskerettighederne bliver overholdt, og opfordrer militærstyret og landets protestbevægelse til i fællesskab at finde en løsning på krisen.

Det skriver nyhedsbureauet AFP natten til onsdag.

Sikkerhedstyrker har den seneste uge slået hårdt ned på demonstranter, der kræver Sudans midlertidige militærstyre udskiftet.

Demonstranter har i månedsvis ligget i lejr uden for det militære hovedkvarter i Khartoum for at presse militærstyret til at efterkomme kravet om at indsætte en civil overgangsregering.

Men for lidt over en uge siden blev lejren i hovedstaden på brutal vis ryddet. Over 100 demonstranter blev meldt dræbt i forbindelse med aktionen.