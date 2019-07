En pige står nær et banner til minde om den treårige Myca Ulpina ved begravelsen af hende 9. juli. En senator, som i 2016 indledte præsident Dutertes indsats mod narkokriminalitet, skabte for en uge siden stor vrede i Filippinerne, da han på et spørgsmål om drabet på hende svarede: Shit happens.