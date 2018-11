FN skubber på for at få Yemen-fløje til fredsmøde i Sverige

De FN-støttede fredsforhandlinger om Yemen går i gang i næste uge i Sverige. Det skriver den britiske udsending i Yemen, Michael Aron, på Twitter.

- Den politiske løsning er vejen frem, understreger han.

Et medlem af Yemens regeringsdelegation bekræfter, at forhandlingerne efter planen indledes tirsdag den 4. december, men at datoen kan blive rykket på grund af "logistik".

FN's særlige udsending, Martin Griffiths, besøgte tidligere på ugen Yemens hovedstad, Sanaa, som er kontrolleret af houthi-oprørerne.

Og torsdag er det så FN's humanitære chef, Mark Lowcock, der er på besøg i Sanaa. Han opfordrer myndighederne til at sikre adgangen for nødhjælpsorganisationer.

- Hold havnene åbne, hold vejene åbne, giv adgang til alle vigtige faciliteter, giv os visa, frigiv vores last fra havnene, lyder bønnen fra Lowcock.

- Det er afgørende, at alle samarbejder med min kollega Martin Griffiths og deltager i de forhandlinger, han håber at indkalde til i Sverige meget snart, tilføjer han.

En talsmand for Griffith vil ikke umiddelbart be- eller afkræfte, om der er sat en præcis dato på forhandlingerne i Sverige.

- Forberedelserne er i gang som planlagt, og vi håber, at samtalerne finder sted i begyndelsen af december, siger talsmanden.

En række vestlige lande har presset stadig mere på for at få en afslutning på den langvarige konflikt, der har bragt Yemen på randen af en sultkatastrofe og kostet over 10.000 mennesker livet.

Et flertal af medlemmerne i det amerikanske senat stemte onsdag for at udarbejde en resolution med krav om at standse USA's militærhjælp til Saudi-Arabien i Yemen.

I forvejen har Tyskland og Norge indstillet salget af våben til Saudi-Arabien.

I sidste uge sagde den danske udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA), at Danmark nu også suspenderer al fremtidig eksport af våben og våbendele til Saudi-Arabien.