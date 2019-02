FN-rapport: Klimaambitionerne skal mere end tredobles

Rapport om langsom klimaindsats bliver et centralt element i forhandlinger i Polen i begyndelsen af december.

Global opvarmning sker langt hurtigere end de indgreb, der skal bremse den. Det siger FN i en ny rapport.

- Klimaambitionerne skal mere end tredobles, hedder det i rapporten.

Den fastslår, at der er blevet længere mellem klimaløfter og den reduktion af drivhusgasser, der er brug for, hvis målene i Parisaftalen skal nås.

Der er tale om den årlige "Emissions Gap Report", som udgives af FN's Miljøprogram, Unep.

Det sker i et samarbejde med det danske Unep DTU Partnership.

Direktør i Unep DTU Partnership John Christensen har været en del af samtlige COP-forhandlinger som repræsentant for FN's miljøprogrammer. Han er sammen med flere andre klimaforskere hovedforfatter på rapporten.

- Det er virkelig radikale ændringer, vi taler om her. Det er ikke bare små ting hist og her. Hvis man ikke begynder snart, så ser det ikke godt ud, siger John Christensen til Ritzau.

- Hvis ambitionerne ikke øges inden 2030, hvilket vil være skrækkeligt, så er vi på vej mod 3 grader, og det vil ikke være sjovt.

Parisaftalens mål var at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under 2 grader celsius - og om muligt nå ned i nærheden af 1,5 grader - ved udgangen af dette århundrede.

Målene kan dog stadig indfris. Men det vil kræve, at man i de kommende COP24 klimaforhandlinger, der starter i Polen i begyndelsen af december, skrider til handling.

- Teknisk set er det stadig muligt at sikre, at den globale opvarmning ikke overstiger to grader, og helst holder sig under de 1,5, så vi undgår de værste konsekvenser. Men det ser desværre meget svært ud, siger John Christensen.

Han mener ikke, at USA's udtræden af klimaaftalen fra Paris svækker landet. I stedet svækker det de resterende lande i aftalen, der nu mangler USA til at gå forrest.

- I praksis betyder det ikke så frygtelig meget for det amerikanske udslip af drivhusgas, for der er mange af staterne og virksomhederne i USA, der kører videre med de planer, som de havde i forvejen. De opfatter nok mest Trump som en parentes på det her område.

- Der, hvor det påvirker, det er, at der ikke er det amerikanske politiske pres på de andre lande, siger han.

Det er niende gang, rapporten bliver udgivet. Tidligere udgaver har vist, at der allerede var langt til målet, og at verden var på vej mod en stigning i den globale temperatur på over tre grader i år 2100.

Rapporten er et centralt element i de kommende COP24 klimaforhandlinger.

Årets rapport viser blandt andet, at der er brug for tre til fem gange højere reduktioner i udledningen af drivhusgasser end det, som verdens lande har lagt op til at gøre i Parisaftalen.