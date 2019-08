FN-organ nedtoner sundhedsfaren ved indtagelse af mikroplast

Offentligheden bør ikke være bekymret for mikroplast, der finder vej til klodens drikkevand, siger WHO.

Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO, der offentliggøres torsdag i Geneve.

Det meste af den mikroplast, der optages i kroppen via kosten, forlader kroppen igen efter at have passeret fordøjelsessystemet, lyder det i rapporten.

FN-agenturet har i rapporten forsøgt at samle de små, men stadig flere videnskabelige studier, der undersøger mikroplasts effekt på mennesker.

- Vi slår ikke på nogen måde alarm, lød det fra Bruce Gordon, vandekspert hos WHO, på et pressemøde forud for offentliggørelsen.

For at vurdere risikoen fra kemiske tilsætningsstoffer, der frigøres i kroppen efter indtagelsen af plastik, har WHO foretaget en række "ekstreme" antagelser om størrelsen og koncentrationen af partikler, som mennesker kan udsættes for.

- Vi har fundet en ret betydelig sikkerhedsmargin, sagde Gordon.

WHO anbefaler, at lande - på grund af den lave sikkerhedsrisiko - bør fokusere mere på at investere i vandbehandlingssystemer, der forebygger sygdomme, end at lade sig skræmme af mikroplast.

Som sammenligning henviser WHO til, at dårlig drikkevandskvalitet er årsag til næsten 500.000 dødsfald som følge af diarre hvert år.

Man anslår samtidig, at to milliarder mennesker verden over drikker vand, der er forurenet af afføring.

Dog anbefaler WHO stadig, at forbrugere og regeringer går langt for at reducere mængden af plastik af hensyn til miljøet.

FN-organet opfordrer til, at der bliver foretaget flere studier af mikroplast i drikkevand.