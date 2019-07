FN om Syrien-krise: Hele verden trækker på skuldrene

De seneste ti dage er over 100 civile - heriblandt 26 børn - blevet dræbt i det krigshærgede Syrien.

FN's menneskerettighedschef, Michelle Bachelet, kritiserer fredag det internationale samfund for ikke at reagere tilstrækkeligt på den igangværende krise i det krigshærgede Syrien.

Bachelet siger, at verdenssamfundet "kollektivt trækker på skuldrene", mens Syriens regering står i spidsen for en voldsom offensiv mod oprørere.

Regeringens seneste militære offensiv blev skudt i gang 30. april.

Offensiven, der har fået støtte i luften fra Rusland, har været målrettet det nordvestlige Syriens Idlib-region, der er oprørernes sidste store højborg.

Ifølge Bachelets FN-kontor er 103 civile - heriblandt 26 børn - blevet dræbt i offensiven de seneste ti dage.

David Swanson fra FN's humanitære organisation, OCHA, oplyser, at over 400.000 personer er blevet tvunget fra deres hjem de seneste tre måneder. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Blandt andet derfor kritiserer Michelle Bachelet den manglende handling fra verdens mest magtfulde lande.

- Det resulterer i en tragedie, der er så stor, at vi ikke længere virker til at være i stand til overhovedet at relatere til den, siger hun.

Idlib-regionen, som de syriske regeringsstyrker har angrebet siden april, skulle egentlig være beskyttet af en international våbenhvileaftale.

Siden april er mindst 650 civile dog blevet dræbt i angreb, der også har tvunget over 20 sundhedsklinikker og hospitaler til at lukke.

Krigen i Syrien har ifølge AFP kostet over 370.000 personer livet og tvunget millioner fra deres hjem siden 2011. Her slog regeringen hårdt ned mod demonstranter, der kritiserede præsident Bashar al-Assads regering.