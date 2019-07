FN kan ikke enes om at fordømme blodigt angreb i Libyen

FN's Sikkerhedsråd er ikke nået til enighed om en erklæring, der fordømmer et angreb mod migranter i Libyen.

FN's Sikkerhedsråd er ikke nået til enighed om en fælles erklæring, som fordømmer et blodigt angreb mod migranter i Libyen.

Det skyldes, at USA ikke har givet grønt lys til ordlyden i erklæringen.

Det oplyser unavngivne diplomater, skriver nyhedsbureauet AFP.

FN's Sikkerhedsråd har sent onsdag aften dansk tid holdt et to timer langt hastemøde bag lukkede døre om angrebet.

Natten til onsdag dansk tid blev et detentionscenter for tilbageholdte migranter ramt af et luftangreb i Libyens hovedstad, Tripoli.

Mindst 44 personer blev dræbt, mens flere end 130 blev alvorligt såret. Mindst 600 mennesker var tilbageholdt i centret, heriblandt mange kvinder og børn.

Det er fortsat uvist, hvem der udførte angrebet.

Ved hastemødet onsdag aften havde Storbritannien medbragt et udkast til en erklæring, som skulle fordømme det blodige angreb.

Formanden for FN's Sikkerhedsråd, der i denne måned er peruaneren Gustavo Meza-Cuadra, siger, at angrebet vil blive fordømt, når der er enighed om erklæringens ordlyd. Det oplyser anonyme diplomater til nyhedsbureauet AP.

De amerikanske repræsentanter i FN's Sikkerhedsråd afventer fortsat instruktioner fra Washington, siger kilderne. Derfor er mødet sent onsdag aften sluttet uden resultat.

FN's generalsekretær, António Guterres, har onsdag opfordret til en uafhængig efterforskning af det "forfærdende" angreb.

Hans talsmand kaldte tidligere på dagen angrebet for en "krigsforbrydelse".

Libyen er et af de centrale knudepunkter for migranter fra Afrika og arabiske lande, som forsøger at nå til Italien og Europa med båd.

Mange migranter bliver tilbageholdt af de libyske kystvagter, og tusindvis tilbageholdes i detentionscentre, som kritiseres for umenneskelige forhold.

Tripoli har de seneste tre måneder været under angreb fra oprørsgeneralen Khalifa Haftar og hans LNA-milits.

Militsen mistænkes for at stå bag angrebet mod migrantcentret, men LNA afviser.