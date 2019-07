FN indkalder til hastemøde om blodigt angreb i Libyen

Flere organisationer kræver et ansvar placeret for luftangreb mod hundreder af fængslede migranter i Libyen.

FN's Sikkerhedsråd holder onsdag aften hastemøde efter et luftangreb i Libyen, der har ramt et detentionscenter uden for hovedstaden Tripoli.

Mødet vil blive holdt bag lukkede døre fra klokken 20 dansk tid. Det oplyser diplomater til nyhedsbureauet AFP.

Mindst 44 mennesker blev dræbt i et luftangreb tirsdag aften, mens over 130 andre meldes alvorligt såret. Mindst 600 mennesker var tilbageholdt i Tajoura-centret, heriblandt mange kvinder og børn.

FN forventer, at antallet af dødsofre vil stige.

FN's generalsekretær, António Guterres, opfordrer til en uafhængig efterforskning af det "forfærdende" angreb.

Samme opfordring kom tidligere på dagen fra FN's udsending i Libyen, Ghassan Salame, der betegner angrebet som en "krigsforbrydelse".

Generalsekretærens talsmand siger i en udtalelse, at Guterres fordømmer angrebet "på det kraftigste" og vil sikre, at de skyldige stilles for en domstol.

Talsmanden tilføjer, at FN har givet de stridende parter i Libyen de præcise koordinater på de detentionscentre, hvor i alt tusinder af migranter er tilbageholdt.

Regeringen i Tripoli beskylder general Khalifa Haftar, der har indledt et oprør mod regeringen, i at stå bag angrebet.

Haftar afviser, at hans styrker har angrebet detentionscentret med de mange tilbageholdte migranter.

Amnesty International bakker op om FN-chefernes krav om en uafhængig efterforskning af angrebet.

- Den Internationale Straffedomstol må omgående undersøge muligheden for, at dette var et direkte angreb på civile, siger Magdalena Mughrabi, der er vicedirektør for Mellemøsten og Nordafrika hos Amnesty International.

- Denne brutale nedslagtning er også en kvalmende påmindelse om de dødelige konsekvenser af Libyens og Europas grusomme migrationspolitik, siger hun i en pressemeddelelse.

Amnesty International og flere andre menneskerettighedsorganisationer har flere gange rettet en skarp kritik mod forholdene i de libyske detentionscentre, hvor tortur og anden mishandling er udbredt.

Efter det blodige angreb bør detentionscentrene i Libyen omgående evakueres, lyder det fra Læger uden Grænser.

Organisationen betegner det som en "forfærdelig tragedie, der nemt kunne være undgået" og påpeger, at det langt fra er første gang, at migranter kommer i skudlinjen.

- Det, der er behov for nu, er ikke tom fordømmelse, men en akut og omgående evakuering af alle flygtninge og migranter, der tilbageholdes i detentionscentre, siger Læger uden Grænsers medicinske koordinator, Prince Alfani.