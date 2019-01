FN godkender observatører til våbenhvile i Yemen

FN's Sikkerhedsråd har i en anonym afstemning onsdag sagt ja til, at våbenhvilen i Yemens vigtige havneby, Hodeida, kan overvåges.

Op til 75 observatører kan indsættes i havnebyen i seks måneder for at holde øje med byen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I december blev 15 af Sikkerhedsrådets medlemmer enige om at sende et hold af observatører til Hodeida for at føre tilsyn med våbenhvilen.

Endnu tidligere i december afholdt de stridende parter i Yemen et FN-ledet møde i Sverige, hvor de drøftede fredsaftaler.

På det møde aftalte houthi-oprørerne og den saudiarabisk-støttede regering i Yemen en våbenhvile i Hodeida, og at de ville trække deres styrker ud af byen.

Hodeida er et centralt knudepunkt for Yemens nødlidende befolkning. Det er her, at en stor del af både fødevarer og nødhjælp kommer ind i landet.

Det var Storbritannien, der stod bag udkastet til resolutionen, der blev stemt igennem onsdag i Sikkerhedsrådet.

Overvågningen skal formentligt ledes af den pensionerede general Patrick Cammaert, der er fra Holland.

Operationen har fået navnet The United Nations Mission to support the Hodeidah Agreement (Unmha).

Fredsaftalen er det første store gennembrud i krigen i Yemen, der har været i gang siden marts 2015. FN kalder krigen den største humanitære krise i verden.

Saudi-Arabien gik ind i krigen mod houthi-bevægelsen med et håb og mål om at få genindsat præsident Abd Rabbu Mansour Hadi.

Siden da har 10.000 mennesker mistet livet, og tre millioner er fordrevet.