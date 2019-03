FN-forsamling i Nairobi mindes ofre for flyulykke

Flere af ofrene for søndagens flyulykke i Etiopien var på vej mod den årlige forsamling i FN's miljøorganisation (Unep), som holdes i Kenyas hovedstad, Nairobi.

Og det kunne mandag mærkes til forsamlingen, der åbnede med et minuts stilhed for at mindes ofrene for flyulykken med Ethiopian Airlines.

157 blev dræbt i flyulykken. Iblandt var mindst 22 FN-ansatte - mange var på vej til den årlige forsamling.

FN-flaget ved mødet var på halvt, og den sædvanlige farverige udstilling af nationale flag var fjernet.

Ifølge direktøren for FN's program for bolig og bebyggelsesmiljø, Maimunah Sharif, er mindst 22 af de dræbte i flyulykken ansat i FN.

- Jeg står foran jer på den første dag på FN's miljøorganisations forsamling, som formelt er begyndt i dag i lyset af denne tragedie, sagde hun til mødets deltagere og fortsatte:

- Vi vil ikke glemme denne tragedie. Heller ikke dem, der omkom. Lad os tænke på, at vores kolleger var villige til at rejse og arbejde langt fra deres hjem og elskede for at gøre verden til et bedre sted at leve.

Et medlem af FN's miljøorganisation fortæller mandag til AFP, at organisationen stadig arbejder på at fastslå, hvor mange FN-ansatte der er omkommet.

Blandt de dræbte FN-ansatte er nogen, som arbejdede for FN's fødevareprogram, FN's hjælpeorganisation for flygtninge (UNHCR), FN's organisation for migration og FN's organisation for landbrug, lyder det.

Den årlige forsamling samler blandt andet statsoverhoveder, ministre og erhvervsfolk.